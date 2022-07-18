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В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои за окрестности города, рассказал корреспонденту ТАСС 18 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

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«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [Вооруженных сил Украины] по Северску», — рассказал он.

Ранее в этот день Киселев заявил, что силы ЛНР заняли Северск.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

Днем ранее бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.

В тот же день стало известно, что в ДНР освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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