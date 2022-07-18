В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска

Северск находится под оперативным контролем союзных сил, однако продолжаются бои за окрестности города, рассказал корреспонденту ТАСС 18 июля помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [Вооруженных сил Украины] по Северску», — рассказал он.

Ранее в этот день Киселев заявил, что силы ЛНР заняли Северск.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» сообщил, что освобождение территорий Донбасса должно завершиться в ближайшие два-три месяца.

Днем ранее бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.

В тот же день стало известно, что в ДНР освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».