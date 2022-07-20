«Росатом» сообщил о начале строительства первой в Египте АЭС

В Египте началось строительство первой в стране атомной электростанции, возведение АЭС «Эд-Дабаа» проводится при участии России. Об этом 20 июля сообщает «Росатом».

«Совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония заливки первого бетона, означающая начало строительства станции, состоялась на площадке будущей АЭС.

Атомная электростанция «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на побережье Средиземного моря в 350 км от Каира.

Также в сообщении отмечается, что на станции будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200.

Эти энергоблоки относятся к поколению «3+» и соответствуют высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 годам.

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС.

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