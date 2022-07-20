Захарова стихами отреагировала на действия Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала стихами действия президента США Джо Байдена.

20 июля в своем Telegram она процитировала ответ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос о том, чем в последнее время занимался Байден. По словам Жан-Пьер, глава государства «был очень занят проблемами американского народа».

«Вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!» — отреагировала на это Захарова.

Это четверостишие было опубликовано в сатирической пьесе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 1987 года.

10 июля Захарова уличила Жан-Пьер во лжи. Так российский дипломат отреагировала на заявления Белого дома о том, что цены на бензин в США выросли из-за «налога Путина».

Неделей ранее Захарова прокомментировала призыв Байдена к американским предпринимателям снизить цены на бензин. Она заявила, что если ранее глава государства обвинял в инфляции президента России Владимира Путина, то и о снижении стоимости надо просить его.

Призыв президента США также раскритиковал основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос. Он иронично написал в микроблоге, что инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления.