Торговые центры готовы заблокировать распродажу H&M

Часть торговых центров в России может отказаться от проведения распродажи бренда H&M, если ритейлер не согласует с отечественными партнерами условия выхода. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в среду, 20 июля.

Владельцы торговых объектов готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и использовать другие технические средства, чтобы препятствовать открытию, если ритейлер не восполнит дополнительные потери торговых центров, возникшие из-за ухода торговой сети из страны, рассказал Люлин.

Владельцы крупных и знаковых ТЦ уже сообщили свою позицию компании — стороны начали переговоры, которые продлятся минимум две недели. После чего может начаться распродажа товаров, сказал эксперт.

В пресс-службе H&M «Известиям» сказали, что планируют временно открыть магазины, это будет происходить поэтапно. Точки будут работать в штатном режиме.

«Мы следим за ситуацией и будем действовать согласно обстоятельствам», — добавили там.

Вице-президент Союза торговых центров отметил, что ТЦ инвестировали деньги в отделку помещений для H&M, во многих торговых центрах владельцы устанавливали для ритейлера эскалаторы. Плюс к этому некоторые магазины иностранного бренда значительно снизили арендную плату в период простоя: она была меньше среднего показателя за прошлый год.

Более того, у иностранной торговой сети есть долгосрочные договоры аренды, их заключили на несколько лет, причем в некоторых документах нет возможности выхода из партнерства без санкций. Иностранцы с таким контрактами получали ряд преференций от российских партнеров. Поэтому владельцы российских объектов уверены: в таких случаях зарубежная компания должна оплатить аренду до момента завершения условий текущего договора. Торговые центры считают такой подход справедливым.

В России иностранный бренд развивает чуть более 150 магазинов, 130 из них находится в торговых центрах. Распродажа компании будет проходить в течение августа, дату ее начала ритейлер не раскрыл. Хотя сказал, что вещи будут реализовывать без скидок. При этом 18 июля в H&M анонсировал начало распродажи с 1 августа. Ранее в тот же день сеть объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.