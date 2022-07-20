Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Общество
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире

0
Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией, политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвид Бизли.

Есть нет: в ООН заявили об угрозе глобального голода из-за конфликта на Украине
Какую роль в происходящем играют западные санкции

Он считает, что мировая общественность уже столкнулась с «беспрецедентным кризисом».

По его мнению, обстановка может усугубиться в следующем году, страны будут испытывать трудности из-за роста цен на продукты в ближайшие 12 месяцев.

Бизли предостерег, что, в случае если не удастся решить проблему, мир может настичь дефицит продовольствия.

По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось — со 135 млн до 345 млн человек. 2022 год назван годом беспрецедентного голода.

«В общей сложности 50 млн человек в 45 странах балансируют на грани голода», — отмечают в организации.

Генсек ООН Антониу Гуттериш 18 июля заявил, что во избежание голода в уязвимых регионах необходимо вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки.

Днем ранее, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

В тот же день доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев допустил, что в 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022