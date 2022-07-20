В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире

Мир столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией, политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвид Бизли.

Он считает, что мировая общественность уже столкнулась с «беспрецедентным кризисом».

По его мнению, обстановка может усугубиться в следующем году, страны будут испытывать трудности из-за роста цен на продукты в ближайшие 12 месяцев.

Бизли предостерег, что, в случае если не удастся решить проблему, мир может настичь дефицит продовольствия.

По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось — со 135 млн до 345 млн человек. 2022 год назван годом беспрецедентного голода.

«В общей сложности 50 млн человек в 45 странах балансируют на грани голода», — отмечают в организации.

Генсек ООН Антониу Гуттериш 18 июля заявил, что во избежание голода в уязвимых регионах необходимо вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки.

Днем ранее, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

В тот же день доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев допустил, что в 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод.