Экономист допустил начало всемирного голода в 2023 году

В 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Об этом 17 июля рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Опасность представляют будущий год и последующие. Если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения, в мире возникнет реальный дефицит продовольствия. Заменить поставщика по зерну более 20% и по удобрениям 13% никто не сможет», — цитирует Белхароева «Прайм».

Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод. Расширить же производство сельхозпродукции не представляется возможным из-за ограниченности пахотных земель.

9 июня экономист Александр Лосев заявил о том, что ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и с Украины на мировые рынки.