Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме пригрозили сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту
Мир
WSJ предостерегла Байдена от переизбрания на пост президента
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
ВС России уничтожили у ВСУ пусковую установку и заряжающую машину HIMARS
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В American Conservative сообщили о смене США тактики поддержки Украины
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Экономист допустил начало всемирного голода в 2023 году

Экономист Белхароев: в мире возникнет реальный дефицит продовольствия в 2023 году
0
Фото: Global Look Press/Mohammed Mohammed
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Об этом 17 июля рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Есть нет: в ООН заявили об угрозе глобального голода из-за конфликта на Украине
Какую роль в происходящем играют западные санкции

«Опасность представляют будущий год и последующие. Если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения, в мире возникнет реальный дефицит продовольствия. Заменить поставщика по зерну более 20% и по удобрениям 13% никто не сможет», — цитирует Белхароева «Прайм».

Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод. Расширить же производство сельхозпродукции не представляется возможным из-за ограниченности пахотных земель.

9 июня экономист Александр Лосев заявил о том, что ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и с Украины на мировые рынки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022