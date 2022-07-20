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Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

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На пресс-конференции после трехстороннего саммита в Тегеране президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу Запада по поводу ограничения поставок российской нефти, отметив, что в подобном случае стоимость энергоносителя «взлетит до небес».

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«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что Запад делает ставку на альтернативные источники энергии, поскольку является «специалистом в нетрадиционности». Также российский лидер предложил выход из сложившегося энергетического кризиса в европейских странах с помощью запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее, 18 июля, Владимир Путин заявлял, что Россия не может развиваться оторванно от всего мира, такого и не будет, несмотря на санкции.

Ранее в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас ведется работа над новым пакетом санкций Евросоюза в соответствии с ограничительными мерами союзников и партнеров по G7.

Одна из основных принятых санкций, по его словам, — прекратить к концу этого года закупать 90% нефти ЕС у России, лишив Москву соответствующих доходов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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