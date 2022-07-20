Путин предупредил Запад о росте цен из-за планов ограничить закупку нефти у России

На пресс-конференции после трехстороннего саммита в Тегеране президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу Запада по поводу ограничения поставок российской нефти, отметив, что в подобном случае стоимость энергоносителя «взлетит до небес».

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что Запад делает ставку на альтернативные источники энергии, поскольку является «специалистом в нетрадиционности». Также российский лидер предложил выход из сложившегося энергетического кризиса в европейских странах с помощью запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее, 18 июля, Владимир Путин заявлял, что Россия не может развиваться оторванно от всего мира, такого и не будет, несмотря на санкции.

Ранее в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас ведется работа над новым пакетом санкций Евросоюза в соответствии с ограничительными мерами союзников и партнеров по G7.

Одна из основных принятых санкций, по его словам, — прекратить к концу этого года закупать 90% нефти ЕС у России, лишив Москву соответствующих доходов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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