Экс-глава Пентагона назвал Китай главным вызовом для Запада

Главным вызовом для западных демократий является не Россия, а Китай, заявил во вторник 19 июля бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

«Самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России. Он здесь, в Азии, где Китай продолжает бросать вызов международному порядку, основанному на праве, и угрожать свободолюбивому народу региона. Тайвань находится на передовой этого соперничества», — подчеркнул Эспер, его слова приводит сайт офиса главы администрации Тайваня.

Бывший глава минобороны США отметил, что если и есть что-то, в чем солидарны все политики в Вашингтоне, так это то, что именно КНР является сегодня ключевым стратегическим вызовом для США.

«Пока я находился на посту министра обороны, главной задачей, которую я поставил перед собой, было убедиться, что вооруженные силы США и наших союзников хорошо подготовлены к эре конкуренции между крупными державами, в которой мы оказались сейчас», — добавил Эспер.

18 июля Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере, отметили в китайском военном ведомстве.

16 июля сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией. В мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.