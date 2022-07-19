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Рада в первом чтении одобрила закон о гарантиях для граждан Польши на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Верховная рада приняла в первом чтении закон о гарантиях для граждан Польши на Украине. Об этом 19 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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«Рада приняла в первом чтении законопроект № 7550 об особых гарантиях для граждан Польши», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, инициативу социальных и правовых гарантиях для поляков поддержал 321 депутат.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны.

Согласно документу, граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев со дня вступления в силу нового закона.

В тот же день в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что Зеленский продает интересы украинского народа. По его мнению, произошла «сдача украинской территории».

В мае Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда это заявление как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

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