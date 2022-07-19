В МО рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ мирных жителей

Из-за значительных потерь в личном составе и технике Вооруженные силы Украины (ВСУ), действующие на соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил 19 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что значительные потери понесли 66-я и 72-я механизированные, 58-я мотопехотная и 10-я горно-штурмовая бригады ВСУ. Он также отметил, что ВСУ изымают у местных жителей транспортные средства для укомплектования своих соединений.

16 июля в Минобороны РФ сообщили о фактическом уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ, действовавшей на северском направлении. Только за несколько дней потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек.

Из-за этого для доукомплектования своей бригады они мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ, отметили в ведомстве.

12 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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