В ДНР назвали фейком утверждения о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя

Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в театре драмы в Мариуполе — фейк, сообщил 19 июля начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики Алексей Куцурубенко.

«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал он «РИА Новости».

Куцурубенко уточнил, что сильный запах у здания после инцидента был из-за наличия склада рыбы в подвальном помещении, который был организован для пункта раздачи пищи.

В настоящее время завалы разобраны, подвальные помещения театра исследованы, добавил он.

Кроме того,начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР заявил, что мирные жители покинули драматический театр к моменту взрыва и украинские военные оборудовали там огневые точки.

Ранее 19 июля Куцурубенко заявил, что следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что среди 14 погибших 11 были украинскими военными, трое — волонтерами.

Также он отметил, что взрыв произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания. По его словам, за несколько дней до произошедшего волонтеры и военнослужащие Вооруженных сил Украины занесли около 67 ящиков, в которых могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы.

Минобороны России сообщило о подрыве заминированного здания боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) 16 марта. В ведомстве назвали такие действия кровавой провокацией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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