Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР назвали фейком утверждения о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя
Мир
Экс-полковник армии США заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Мир
Посольство РФ опровергло утверждения США об «изоляции» Москвы от мира
Мир
В США захотели провести ревизию военного взаимодействия с Китаем
Мир
Евросоюзу предрекли «мегакризис» из-за провальной политики и санкций
Мир
Бросивший жену ради беженки с Украины британец разорился
Интернет
Хакер RaHDIt предупредил о прослушке через телевизор и пылесос
Мир
В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка
Мир
Лидер венесуэльских социалистов обвинил США в диверсиях
Мир
Президенты США и Украины выступят на неделе высокого уровня ГА ООН
Мир
Индонезия пригласила РФ принять участие в проекте по переносу столицы
Сюжет:

В ДНР назвали фейком утверждения о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя

0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в театре драмы в Мариуполе — фейк, сообщил 19 июля начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики Алексей Куцурубенко.

«Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез»
Как Мариуполь пытается вернуться к мирной жизни — в репортаже спецкорреспондента «Известий»

«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал он «РИА Новости».

Куцурубенко уточнил, что сильный запах у здания после инцидента был из-за наличия склада рыбы в подвальном помещении, который был организован для пункта раздачи пищи.

В настоящее время завалы разобраны, подвальные помещения театра исследованы, добавил он.

Кроме того,начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР заявил, что мирные жители покинули драматический театр к моменту взрыва и украинские военные оборудовали там огневые точки.

Ранее 19 июля Куцурубенко заявил, что следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что среди 14 погибших 11 были украинскими военными, трое — волонтерами.

Также он отметил, что взрыв произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания. По его словам, за несколько дней до произошедшего волонтеры и военнослужащие Вооруженных сил Украины занесли около 67 ящиков, в которых могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы.

Минобороны России сообщило о подрыве заминированного здания боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) 16 марта. В ведомстве назвали такие действия кровавой провокацией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022