Следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе

Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе произошел внутри. Об этом во вторник, 19 июля, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Начальник управления указал на то, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». По его словам, в здании могли сдетонировать ящики, которые за несколько дней до взрыва заносились лицами в военной форме.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что театр драмы в Мариуполе мог быть подорван украинскими боевиками изнутри.

Он также уточнил, что погибли 14 человек, 11 из которых являются украинскими военными, трое — волонтеры.

Ранее в этот день стало известно, что власти Донецкой Народной Республики (ДНР) получили доказательства причастности ВСУ к взрыву в театре драмы в Мариуполе.

Министерство обороны РФ сообщило о подрыве заминированного здания боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) 16 марта. В ведомстве назвали такие действия кровавой провокацией.

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 8 мая показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра.

На кадрах видно, как перед входом в здание образован небольшой стихийный мемориал из детских игрушек. Театр заметно пострадал от взрыва внутри: в помещениях упали штукатурка, обломки стен, выбиты окна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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