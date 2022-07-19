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Следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе

Генпрокуратура ДНР: следствие опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Следствие пришло к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе произошел внутри. Об этом во вторник, 19 июля, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

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«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Начальник управления указал на то, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком». По его словам, в здании могли сдетонировать ящики, которые за несколько дней до взрыва заносились лицами в военной форме.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что театр драмы в Мариуполе мог быть подорван украинскими боевиками изнутри.

Он также уточнил, что погибли 14 человек, 11 из которых являются украинскими военными, трое — волонтеры.

Ранее в этот день стало известно, что власти Донецкой Народной Республики (ДНР) получили доказательства причастности ВСУ к взрыву в театре драмы в Мариуполе.

Министерство обороны РФ сообщило о подрыве заминированного здания боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) 16 марта. В ведомстве назвали такие действия кровавой провокацией.

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 8 мая показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра.

На кадрах видно, как перед входом в здание образован небольшой стихийный мемориал из детских игрушек. Театр заметно пострадал от взрыва внутри: в помещениях упали штукатурка, обломки стен, выбиты окна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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