В МВД ЛНР назвали причину взрыва в театре драмы в Мариуполе

Театр драмы в Мариуполе мог быть подорван украинскими боевиками изнутри. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«За два-три дня волонтеры, военнослужащие Вооруженных сил Украины затаскивали ящики, ящиков было 67 или 68, они были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — сказал он в эфире Первого канала.

Он также уточнил, что погибли 14 человек, 11 из которых являются украинскими военными, трое — волонтеры.

Ранее в этот день стало известно, что власти Донецкой Народной Республики (ДНР) получили доказательства причастности ВСУ к взрыву в театре драмы в Мариуполе.

Министерство обороны РФ сообщило о подрыве заминированного здания боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) 16 марта. В ведомстве назвали такие действия кровавой провокацией.

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 8 мая показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра.

На кадрах видно, как перед входом в здание образован небольшой стихийный мемориал из детских игрушек. Театр заметно пострадал от взрыва внутри: в помещениях упали штукатурка, обломки стен, выбиты окна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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