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Лидер венесуэльских социалистов обвинил США в диверсиях

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Фото: Global Look Press/dpa
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США ответственны за нападения на объекты нефтеперерабатывающей отрасли в Венесуэле. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии страны Диосдадо Кабельо.

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«Это часть политики империализма США: нападение на наши нефтяные объекты, отправка наемников. Некоторые из них задержаны, других судят за попытки государственного переворота и убийства в нашей стране», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Кабельо, атака на газопровод государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас свидетельствует о непрекращающихся попытках Вашингтона дестабилизировать Венесуэлу.

Также он подчеркнул, что Штаты не сумеют достигнуть своей цели, тогда как органы госбезопасности не оставят без внимания проявления агрессии в отношении Венесуэлы.

Накануне министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о нападении на газопровод PDVSA и последующем возгорании. До этого похожие инциденты произошли на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо, а также на предприятии Cardón в штате Фалькон.

14 июля депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Венесуэлы Сауль Ортега назвал США бандой преступников после заявления экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о подготовке государственных переворотов.

По мнению Ортеги, признание Болтона могло бы стать достаточным аргументом, чтобы он, Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых. Но, как уточнил депутат, в этом замешана также система правосудия США, которая позволяет лидерам государства участвовать в организации госпереворотов в других странах.

12 июля в интервью телеканалу CNN Болтон сказал, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

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