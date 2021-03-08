Каракас-Барабас: Джо Байден не откажется от давления на Венесуэлу

Администрация нового президента США продолжит санкционную политику в отношении Венесуэлы, несмотря на отказ от курса Дональда Трампа, считают опрошенные «Известиями» политологи . Джо Байден продлил еще на один год ограничения против Каракаса , введенные в 2015-ом. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен начал выстраивать общение с Боливарианской республикой через лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо . Хотя еще в январе у последнего закончился срок мандата в качестве председателя Национальной ассамблеи, глава внешней политики США предложил ему «углубить сотрудничество с союзниками» для усиления «международного давления на режим Мадуро». Эксперты, впрочем, считают, что Хуан Гуайдо окончательно растерял политическую силу внутри своей страны , поэтому даже американцам не удастся вернуть его на международную арену.

Не тут-то было

Перед восхождением на престол президента США Джо Байден обещал наладить отношения с Латинской Америкой и не допустить расовой дискриминации . Доверие избирателей укрепило этноразнообразие в новой администрации: одним из главных стратегов избирательной кампании демократа выступил венесуэлец Леопольдо Мартинес, пост министра внутренней безопасности достался кубинцу Алехандро Майоркасу. Политологи предполагали, что новый глава Белого дома сжалится над венесуэльским народом, «настрадавшимся от президента-диктатора» Николаса Мадуро, и отменит санкции.

Одним из главных экономических ударов Вашингтона по Каракасу был объявленный Дональдом Трампом запрет для американцев вести бизнес с какими-либо органами власти Венесуэлы или предприятиями, контролируемыми Николасом Мадуро . Под обстрел попала нефтяная госкомпания PDVSA. Осенью 2020 года в Reuters появлялась информация, что улучшение отношений стран при Джо Байдене может дойти до восстановления экспорта нефти. Тем не менее, первые шаги нового президента США пока не дают повода поверить в это.

Хотя Байден уже успел отменить строительство стены на границе с Мексикой, санкции 2015 года против Венесуэлы, введенные в связи с «нарушениями прав человека», он решил продлить. Американские власти аргументировали это тем, что обстоятельства, которые привели к введению ограничительных мер ранее, «не улучшились и продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

Объяснение, почему Джо Байден так резко передумал, появилось снова в Reuters. Согласно источнику издания из Белого дома, США не спешат снять санкции, но, если режим проявит способность вести переговоры с оппозицией, они рассмотрят возможность смягчения ограничений .

— Этот жест Байдена демонстрирует прежде всего то, что за план по свержению президента Николаса Мадуро не несут ответственность определенные группы политиков или посланник из США в Венесуэле. Это четкое решение государства, которое не будет меняться , — заявил в беседе с «Известиями» испанский политолог Хосе Антонио Эдиго.

По его словам, команда Дональда Трампа действовала с позиции силы: вечные угрозы, подрывные операции, внедрение боевиков. Все это было одной большой тактической ошибкой, которая в итоге разрушила планы США по «смене режима» в Венесуэле , отметил политолог. Джо Байден и Энтони Блинкен отрицают такой способ влияния, как военное вмешательство, но не экономические санкции, хотя многие представители ООН отмечают, что как раз это и отягощает жизнь венесуэльского народа.

Напомним, весной прошлого года военные силы Венесуэлы пресекли попытку вторжения через морскую зону в страну колумбийских боевиков. Среди задержанных двое оказались гражданами Америки, которые работали с бывшим сотрудником спецназа из Флориды и руководителем Silvercorp Джорданом Гудро. Последний взял на себя ответственность за операцию.

Профессор Университета имени Рафаэля Урданета в Венесуэле Хесус Кастелло Молледа выразил в беседе с «Известиями» похожую точку зрения, подчеркнув, что главное отличие Байдена от Трампа заключается в отказе первого от военных угроз . По словам политолога, демократ не планирует свергнуть Мадуро силой, а стремится создать выгодные для всех условия проведения президентских выборов в Боливарианской республике.

— Байден попытается заставить венесуэльскую оппозицию согласиться на достижение договоренностей с администрацией Мадуро об установлении реальной даты президентских выборов при участии международных наблюдателей. Это позволит восстановить доверие избирателей, — подчеркнул политолог.

Действительно, былой риторики в отношениях президентов двух стран нет. Николас Мадуро нередко реагировал на решения Дональда Трампа острым словцом в Twitter. В 2017 году лидер Венесуэлы назвал республиканца «новым Гитлером». Экс-глава Белого дома нарек однажды Николаса Мадуро «кубинской марионеткой» и наркобароном. Дональд Трамп потерял свой аккаунт вместе с постом президента, а социальные сети главы Венесуэлы пестрят лишь воодушевляющими речами о единстве народа.

На скамейке запасных

Ранее с американским вторжением в венесуэльские дела прежде всего ассоциировался Хуан Гуайдо. Самопровозглашенного президента признавали лидером страны не только в США, но и почти во всем ЕС и ряде государств Латинской Америки. Однако в январе 2021-го закончился срок мандата политика, как председателя Национальной ассамблеи . После этого он окончательно потерял реальный политический статус в стране и поддержку населения.

— Хуан Гуайдо в настоящее не представляет собой сильную политическую фигуру , которая загнала бы администрацию Мадуро в угол и заставила вести переговоры о выборах. Это имя уже давно непопулярно у самих венесуэльцев , однако США пока будут продолжать вести диалог с ним как с единственным представителем условной оппозиции, — пояснил политолог Хесус Кастелло Молледа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал выстраивать общение с Боливарианской республикой как раз через Хуана Гуайдо. 2 марта они провели телефонные переговоры . Согласно сообщениям пресс-службы Госдепа, шеф американской дипломатии подчеркнул важность возврата к демократии в Венесуэле путем свободных и честных выборов. Разумеется, речь шла и о совместных усилиях с «единомышленниками» (в лице ЕС и Группы Лимы) для усиления «многостороннего давления <...> в целях мирного демократического перехода». Это был первый официальный контакт новой администрации США с оппозиционером. Госсекретарь США подтвердил, что они будут продолжать признавать Хуана Гуайдо законным представителем страны вместо «жестокого диктатора» Николаса Мадуро .

Тем не менее опрошенные политологи не считают, что это позволит оппозиционеру вернуть прежний статус на международной арене.

— Глубокая эрозия политического руководства Хуана Гуайдо и других четырех альтернативных сил в Венесуэле привели к раздробленности оппозиции и деморализации населения, которое следовало за ними . Эта ситуации отчасти заводит Байдена в тупик, — заявил «Известиям» политолог Хосе Антонио Эдиго.

По его мнению, шансов вернуть Хуану Гуайдо прежний имидж уже нет. Подобной позиции придерживается аналитик Института исследования вопросов национальной обороны IAEDEN (Венесуэла) Владимир Адрианса.

— Хуан Гуайдо никогда полноценно не контролировал какое-либо учреждение венесуэльского государства, а лишь продвигал враждебные национальным интересам идеи . Сейчас его поддерживают разве что крайне правые силы в американском Майами. Вполне вероятно, что пока США держат с ним связь, но уже подыскивают замену, — подчеркнул политолог в беседе с «Известиями».

По его мнению, администрация Джо Байдена продолжит политику давления в отношении Венесуэлы в традициях Барака Обамы, ведь аналитические центры США всегда рассматривали этот регион как место своего влияния. И Хуан Гуайдо тут ни при чем.