Венесуэльский депутат назвал США «бандой преступников» после признания Болтона

В Венесуэле депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Сауль Ортега назвал США «бандой преступников» после заявления экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о подготовке государственных переворотов. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

«Это банда преступников, что доказывается признанием Болтона. Как и признаниями других официальных лиц, которые даже опубликовали книги, в которых берут на себя ответственность за планирование убийств, антидемократических переворотов, нарушений прав человека, использования наркотрафика в личных целях», — прокомментировал он ситуацию в разговоре с «РИА Новости».

Как считает парламентарий, после заявления Болтона можно не ждать 50 лет, пока будут рассекречены материалы, доказывающие правительственные преступления.

«Различные администрации США — это просто криминальные шайки, которые входят в число гегемонистских и нарушающих границы сил», — добавил он.

По мнению Ортега, признание Болтона могло бы стать достаточным аргументом, чтобы он, Трамп и его администрация оказались на скамье подсудимых. Но, как уточнил депутат, в этом замешана также система правосудия США, которая позволяет лидерам государства участвовать в организации госпереворотов в других странах.

12 июля в интервью телеканалу CNN Болтон сказал, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками Трампа и добавил, что бывший президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, его признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

В мае в своей колонке для National Review Болтон призвал Вашингтон дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. Политик заявил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа «остались в серой зоне» между РФ и границами НАТО, которые видоизменились. Болтон выступил с предложением убрать данное пространство через присоединение территории к Западу.