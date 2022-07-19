Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»

Запуск автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25» может быть перенесен на 2023 год. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции оказался не соответствующим требованиям технического задания (ТЗ) по точности. Речь идет о доплеровском измерителе скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех».

«Испытания прибора ДИСД-ЛР, проведенные в мае-июне, показали, что он не соответствует техническому заданию в части обеспечения точности. Для реализации всех вариантов потребуется перенос запуска аппарата как минимум на 2023 год», — сказали собеседники агентства.

Уточняется, что вероятность успешной посадки с учетом погрешности измерений прибора составляет 80%. При этом, согласно ТЗ, этот показатель выше.

Как отметили источники, потребуется доработка прибора или изменение схемы посадки, а также алгоритма управления движения аппаратом. При этом сейчас вопрос о переносе запуска миссии окончательно не решен.

В то же время, по информации другого источника агентства, вся научная аппаратура, созданная учеными Института космических исследований РАН, а также платформа и приборы производства Роскосмоса прошли все необходимые испытания и готовы к запуску в 2022 году.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что запуск миссии «Луна-25» запланирован до конца сентября 2022 года.

До этого, в апреле в День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром «Восточный» заявил, что страна намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома «Восточный» в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го. Позже сообщалось, что запуск должен состояться летом этого же года.

«Луна-25» станет первой отечественной миссией к спутнику Земли за последние 46 лет. Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области. «Луна-25» также проведет контактные исследования районов Южного полюса спутника Земли.

Космический аппарат состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя — является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.