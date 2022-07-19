Вишня оказалась полезна в борьбе с диабетом и болезнями сердца

В вишне содержится большое количество витаминов и других питательных веществ, из-за чего эта ягода становится полезной в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другие заболеваниями. Об этом со ссылкой на исследователей сообщается на сайте Food News.

Вишня богата витамином С, медью, калием и марганцем. Помимо этого, эта ягода восполняет запасы витаминов В и К в организме, насыщает его полифенолами.

Ученые провели ряд исследований, результаты которых подтвердили пользу вишни для здоровья. Так, она полезна для профилактики болезней сердца из-за высокого уровня антоцианов и каротиноидов, обладающих антиоксидантными, противовоспалительными и противоотечными свойствами.

Также эта ягода приносит пользу людям с диабетом. Ее употребление снижает резистентность к инсулину и непереносимости лактозы, в то время как увеличивается секреция инсулина.

Кроме того, вишню часто используют в традиционной китайской медицине для лечения артрита и подагры, сообщает «Федеральное агентство новостей».

5 июля заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева перечислила пять признаков качественной черешни. В беседе с «Москвой 24» специалист посоветовала покупать черешню на ярмарках, поскольку там ягоды проходят лабораторную проверку. Лежать они должны на поддонах и быть прикрытыми от солнечных лучей, кожица должна быть гладкой и глянцевой. Ягоды должны приятно пахнуть. Обычно свежая черешня на ощупь плотная и упругая, у нее крепкая и зеленая плодоножка, сообщает телеканал «360».

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева рассказала, что черешня — крайне полезный продукт, но к нему нужно осторожно относиться людям с пищевой аллергией. Как пишет сайт kp.ru, белые ягоды считаются гипоаллергенными, но все равно стоит знать меру и не есть их слишком много.

Также в июне врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям», что популярная летом черешня обладает рядом полезных свойств, вещества в ее составе имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать.