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Власти Хорватии начали чеканку монет евро с нацсимволикой

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Власти Хорватии начали чеканку монет евро с национальной символикой, передает национальное телевидение. Металлические деньги поступят в банки уже в октябре. Граждане смогут воспользоваться новыми евро с 1 декабря, передает телеканал «Известия». В сутки предпритие в городе Света-Неделя чеканит 4 млн монет достоинством в €1 и €2 , 50, 20 и 10, 5, 2 и 1 евроцент. Банкноты будут печататься, как и хорватские куны сейчас, на одном из предприятий Евросоюза по итогам конкурса. На €2 изображена карта страны, на €1 — хорватская куница. На 50, 20 и 10 евроцентах нарисован Никола Тесла.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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