ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей

Центробанк установил на вторник, 19 июля, официальный курс доллара на уровне 56,5616 рублей, что на 1,2707 рубля ниже предыдущего показателя.

Курс евро на завтра был также снижен на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля.

Накануне ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал «красной линией» для курса отечественной валюты отметку в 50 рублей за доллар.

15 июля вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями.

По его словам, один из вариантов ослабить национальную валюту и стимулировать рост доллара до 80 рублей — это постепенно наращивать импорт, включая параллельный, что приведет к возобновлению спроса на доллар. А второй вариант — ослабление существующих ограничений.

7 июля директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что ослабление рубля в июле вызвано действиями государства, активно покупающего юань. Финансист отметил, что крепкий рубль не был выгоден российской экономике, так как мешал экспортерам получать устойчивую прибыль.