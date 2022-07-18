Минпромторг пообещал проконтролировать соблюдение прав сотрудников H&M

Министерство промышленности и торговли и Министерство труда и соцзащиты РФ будут держать под контролем ситуацию с соблюдением прав и трудового законодательства в отношении сотрудников H&M, сказали в понедельник, 18 июля, «Известиям» в Минпромторге.

«Обращаем внимание, что государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями. Что касается соблюдения прав и трудового законодательства в отношении сотрудников Н&М, отмечаем, что совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить деятельность на территории РФ.

29 июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

До этого, 23 июня, «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи и снова открывает магазины.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.