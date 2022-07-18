Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза

Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Google получила оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщил 18 июля судья мирового суда Таганского района Москвы.

Крутой оборот: РКН пригрозил Google, Twitter и Facebook новыми штрафами
Зачем представителей американских IT-компаний накануне ЕДГ вызвали в Совфед

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 317 рублей 80 копеек», — цитирует решение судьи Тимура Вахрамеева корреспондент «Известий» из зала суда.

Сумма штрафа составляет одну десятую от выручки Google и ее структур, аффилированных в России. Присутствовавший на заседании представитель компании, в свою очередь, попросил суд отложить слушания, сменить подсудность и затребовать сведения из налоговой службы. А также исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Однако судья отклонил все четыре ходатайства.

4 июля сообщалось, что компании Google вновь грозит оборотный штраф за отказ удалять запрещенный контент на YouTube. Как заявили в участке мирового судьи Москвы № 422, штраф может составить от 5 до 10% оборота интернет-компании в России.

Ранее в этот же день ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий. Компания должна исполнить его в течение месяца, иначе против нее будет возбуждено антимонопольное дело.

Роскомнадзор составил административный протокол 22 июня. В ведомстве отметили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, способствует, в частности, распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей армию РФ, материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Помимо этого, 16 июня суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022