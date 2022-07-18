Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания Google получила оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщил 18 июля судья мирового суда Таганского района Москвы.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 317 рублей 80 копеек», — цитирует решение судьи Тимура Вахрамеева корреспондент «Известий» из зала суда.

Сумма штрафа составляет одну десятую от выручки Google и ее структур, аффилированных в России. Присутствовавший на заседании представитель компании, в свою очередь, попросил суд отложить слушания, сменить подсудность и затребовать сведения из налоговой службы. А также исключить из числа доказательств некоторые таблицы. Однако судья отклонил все четыре ходатайства.

4 июля сообщалось, что компании Google вновь грозит оборотный штраф за отказ удалять запрещенный контент на YouTube. Как заявили в участке мирового судьи Москвы № 422, штраф может составить от 5 до 10% оборота интернет-компании в России.

Ранее в этот же день ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий. Компания должна исполнить его в течение месяца, иначе против нее будет возбуждено антимонопольное дело.

Роскомнадзор составил административный протокол 22 июня. В ведомстве отметили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, способствует, в частности, распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей армию РФ, материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Помимо этого, 16 июня суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Тогда штраф составил 3 млн рублей.