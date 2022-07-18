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В Госдуме оценили отправку Канадой турбины Siemens для «Северного потока»

Депутат Белик о возвращении турбины для «Северного потока»: Запад вынужден искать варианты обхода собственных санкций
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Несмотря на протесты Украины, призывавшего власти Канады не передавать турбину Siemens для «Северного потока – 1», Оттава придумала, как аккуратно обогнуть свои же санкции. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, назвав эту ситуацию показательной.

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«Коллективный Запад доигрался до того, что теперь вынужден искать варианты, как обойти собственные санкции. Несмотря на ярые протесты Киева, призывавшего канадские власти не передавать турбину для «Северного потока – 1», Оттава придумала, как аккуратно обогнуть введенные ею самой же рестрикции. Это показательная ситуация, демонстрирующая то, что и Германия, и вся Европа прочно зависимы от российского газа, как бы им ни хотелось утверждать обратное. Германия и так со страхом ожидает, каким же будет отопительный сезон», — указал он.

По словам парламентария, европейцы не понимают, почему, чтобы навредить России, они должны испытывать трудности, экономить воду или электричество, сталкиваться с безработицей и проблемами в экономике. Многие компании уже стали банкротами, пострадав от нелепой санкционной войны, добавил депутат.

«Западные политики призывают людей идти на такие жертвы, при этом сами действуют весьма избирательно, что и продемонстрировала сейчас Канада, прибегнув к устоявшейся формуле «нельзя, но если очень надо, то можно», — заключил Белик.

Ранее в этот день стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины. В компании отметили, что оборудование продано и не является собственностью производителя.

Ранее, 16 июля, «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая».

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

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