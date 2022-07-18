В Госдуме оценили отправку Канадой турбины Siemens для «Северного потока»

Несмотря на протесты Украины, призывавшего власти Канады не передавать турбину Siemens для «Северного потока – 1», Оттава придумала, как аккуратно обогнуть свои же санкции. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, назвав эту ситуацию показательной.

«Коллективный Запад доигрался до того, что теперь вынужден искать варианты, как обойти собственные санкции. Несмотря на ярые протесты Киева, призывавшего канадские власти не передавать турбину для «Северного потока – 1», Оттава придумала, как аккуратно обогнуть введенные ею самой же рестрикции. Это показательная ситуация, демонстрирующая то, что и Германия, и вся Европа прочно зависимы от российского газа, как бы им ни хотелось утверждать обратное. Германия и так со страхом ожидает, каким же будет отопительный сезон», — указал он.

По словам парламентария, европейцы не понимают, почему, чтобы навредить России, они должны испытывать трудности, экономить воду или электричество, сталкиваться с безработицей и проблемами в экономике. Многие компании уже стали банкротами, пострадав от нелепой санкционной войны, добавил депутат.

«Западные политики призывают людей идти на такие жертвы, при этом сами действуют весьма избирательно, что и продемонстрировала сейчас Канада, прибегнув к устоявшейся формуле «нельзя, но если очень надо, то можно», — заключил Белик.

Ранее в этот день стало известно, что Канада 17 июля отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.

Siemens Energy не стала комментировать процесс доставки из Канады турбины. В компании отметили, что оборудование продано и не является собственностью производителя.

Ранее, 16 июля, «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая».

Турбины находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Тогда «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В итоге приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода, Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.