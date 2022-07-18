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Следствие показало кадры с места крушения вертолета с Малиновским

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Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России представили кадры с места падения вертолета Robinson, во время которого погибли биатлонист Игорь Малиновский и еще два пассажира. Снимки опубликованы 18 июля в Telegram-канале ведомства.

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На снимках видны обломки вертолета. В частности, виден хвост с обозначением RA-07350 и части двигателя воздушной машины. Расстояние между обломками составляет несколько десятков метров.

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Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Трава на местности, где упал вертолет, выгорела.

«Продолжается расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия, которое произошло на Камчатке, по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — добавили в СК России.

Камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший накануне вертолет в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Там же и были обнаружены тела Малиновского и еще двух пассажиров воздушного судна — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка.

По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, вертолет выполнял частный рейс. Уточнялось, что Кайгородова и Колесняк прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

Вертолет вылетел в субботу из долины Узон и следовал в село Мильково, где родился и окончил школу Малиновский. В установленное время он не вышел на связь. В этот день в районе места крушения вертолета наблюдались низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

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