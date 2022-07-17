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На Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет «Робинсон»

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Фото: соцсети
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Камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший накануне вертолет «Робинсон». Воздушное судно обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон. Об этом сообщил 17 июля губернатор края Владимир Солодов.

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«Камчатскими спасателями обнаружен сгоревший вертолет, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что вчера, 16 июля, в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

По данным ТАСС, ссылающегося на источник в экстренных службах, вертолет был обнаружен с воздуха. В настоящее время о судьбе находившихся на борту людях ничего не известно.

На поиски вертолета спасатели вылетели утром в воскресенье.

Известно, что вертолет вылетел 16 июля из долины Узон и, по предварительным данным, следовал в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. По данным «Известий», воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И.В. 1997 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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