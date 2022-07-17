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Пассажиры разбившегося вертолета прилетели на Камчатку в девятидневный тур

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Фото: соцсети
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Погибшие при крушении пассажиры вертолета «Робинсон» на Камчатке прилетели в край в девятидневный тур, сообщил «Известиям» источник.

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По его информации, погибшими являются бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Среди погибших и пилот воздушного судна — российский биатлонист Игорь Малиновский. Союз биатлонистов России выразил соболезнования близким погибшего Малиновского — многократного чемпиона мира среди юниоров.

«Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.

Их тела были обнаружены на месте падения вертолета в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон.

По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, «Робинсон» выполнял частный рейс, пассажиры вертолета не были зарегистрированы в качестве туристов. Он также указал, что в день вылета разбившегося вертолета в районе места его крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

О пропаже вертолета стало известно 16 июля. В установленное время он не вышел на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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