Пассажиры разбившегося вертолета прилетели на Камчатку в девятидневный тур
Погибшие при крушении пассажиры вертолета «Робинсон» на Камчатке прилетели в край в девятидневный тур, сообщил «Известиям» источник.
По его информации, погибшими являются бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.
Среди погибших и пилот воздушного судна — российский биатлонист Игорь Малиновский. Союз биатлонистов России выразил соболезнования близким погибшего Малиновского — многократного чемпиона мира среди юниоров.
«Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в сообщении.
Их тела были обнаружены на месте падения вертолета в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон.
По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, «Робинсон» выполнял частный рейс, пассажиры вертолета не были зарегистрированы в качестве туристов. Он также указал, что в день вылета разбившегося вертолета в районе места его крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.
О пропаже вертолета стало известно 16 июля. В установленное время он не вышел на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.