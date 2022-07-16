На Камчатке пропал вертолет

Вертолет «Робинсон» пропал на Камчатке, на его борту, по предварительным данным, находятся три человека. Об этом в субботу, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сообщил собеседник агентства.

«Робинсон» является легким четырехместным коммерческим вертолетом, одной из самых популярных моделей общего назначения.

По данным «Известий», предварительно вертолет пропал в Елизовском районе. Воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И. В. 1997 года рождения.

Предполагается, что из-за непогоды вертолет совершил посадку для ночевки в неизвестном месте. Проблемы со связью у машины были изначально.

Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные вылеты не будут совершаться до 18 июля.

8 июля на Камчатке экстренно сел вертолет Ми-8 с подростками на борту. Он летел из долины гейзеров и совершил посадку в кальдере вулкана Узон.

По предварительной информации, у вертолета отказал двигатель из-за возможного попадания птицы. Пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно, никто из 24 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.