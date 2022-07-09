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Названа предварительная причина экстренной посадки Ми-8 на Камчатке

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Специалисты назвали предварительную причину незапланированной посадки вертолета Ми-8 в Долине Гейзеров на Камчатке. Это могло произойти из-за попадания птицы в двигатель, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.

Во время полета у вертолета «Князь Владимир» отказал один из двигателей. Благодаря грамотным действиям экипажа вертолет благополучно приземлился. Никто из 24 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

В АО «Камчатское авиапредприятие» сообщили, что у вертолета нет каких-либо видимых повреждений.

На борту было 23 туриста, в том числе выпускники школ, один гид и четыре члена экипажа.

После произошедшего глава Камчатского края Владимир Солодов поручил дополнительно обследовать все вертолеты Камчатского авиапредприятия, которому принадлежит борт.

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