Вертолет с подростками на борту экстренно сел на Камчатке

Вертолету Камчатского авиационного предприятия с школьниками, которые летели из Долины гейзеров на экскурсию, пришлось совершить незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Об этом сообщил 8 июля в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

Губернатор уточнил, что причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного транспорта.

«Сегодня один из вертолетов Камчатского авиационного предприятия после вылета из Долины гейзеров отметил техническую неисправность и пилот принял решение совершить незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Технический разбор будет произведен», — написал он.

Уточняется, что никто из школьников не пострадал. По информации губернатора, за пассажирами вертолета вылетало два резервных борта в разное время.

В настоящее время второй борт направлен к месту аварийной посадки.

После произошедшего глава Камчатского края поручил дополнительно обследовать все вертолеты Камчатского авиапредприятия, которому принадлежит борт.

Ранее, 22 июня, появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту в Якутии. Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. На борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.