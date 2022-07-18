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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военразведкой Украины россиян
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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военразведкой Украины россиян

Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Хакеры RaHDit смогли выявить граждан России, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, о чем стало известно в понедельник, 18 июля.

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Один из членов хакерской группировки рассказал, что среди сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины есть наркозависимые люди, бывшие уголовники, отсидевшие сроки за причинение тяжких телесных повреждений, разбой, грабежи, кражи, изнасилования и незаконный оборот наркотиков и оружия.

«Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — сказал хакер «РИА Новости».

Документы касаются 2,5 тыс. человек. Хакер также добавил, что список был передан компетентным органам.

11 июля участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности рассказал, что у их группы имеются секретные оперативные данные о том, что украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке.

В этот же день хакер рассказал, что разведка США снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России.

До этого, 8 июля, сообщалось, что хакерская группа RaHDit распространила новые данные о сотрудниках главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах. Документы содержат информацию о 2,5 тыс. человек. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Между тем хакеры 6 июля выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить к ним доступ, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась, и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР.

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