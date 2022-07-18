Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков отверг идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
Мир
Spiegel заявил о неготовности ФРГ к зиме из-за санкций против России
Мир
Лопес и Аффлек поженились в Неваде
Происшествия
Водитель сбил ребенка на самокате в центре Москвы
Мир
Захарова указала Боррелю на ощущаемый Европой эффект от антироссийских санкций
Мир
Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора и главы СБУ
Мир
На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми летчиков
Мир
Мэры итальянских городов призвали Драги остаться на посту премьера
Мир
В США уничтожение HIMARS Россией назвали плохой новостью для НАТО
Армия
Младший сержант Строгов задержал диверсантов ВСУ без единого выстрела
Общество
Госпожнадзору исполнилось 95 лет
Сюжет:

Лавров высказался о демонизации России украинским режимом

Сергей Лавров: украинский режим устраивает инсценировки «на крови» ради демонизации России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский режим и его «западные покровители» устраивают постановочные инциденты, например, Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, чтобы демонизировать Россию. Об этом в своей статье для «Известий» написал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пробирка № 2: в Минобороны предупредили о масштабных провокациях на Украине
В военном ведомстве заявили о подготовке США нескольких сценариев с использованием оружия массового поражения

«Проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки «на крови», чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении. Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны. Провокационные инсценировки в исполнении Запада и его клевретов имеют узнаваемый почерк. Да и начались они не на Украине, а гораздо раньше», — пишет российский министр.

Он напомнил об инсценировках в сербском крае Косово и Метохия, знаменитой пробирке с якобы сибирской язвой госсекретаря США Колина Пауэлла на Совете Безопасности ООН и других.

В своей статье Сергей Лавров рассказал об украинском кризисе, интересах там Евросоюза и США, а также напомнил «западному альянсу» о том, что такое демократия на деле.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье главы МИД РФ для «Известий»:

«Об инсценировках как методе политики Запада»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022