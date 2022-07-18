Лавров высказался о демонизации России украинским режимом

Украинский режим и его «западные покровители» устраивают постановочные инциденты, например, Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, чтобы демонизировать Россию. Об этом в своей статье для «Известий» написал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки «на крови», чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении. Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны. Провокационные инсценировки в исполнении Запада и его клевретов имеют узнаваемый почерк. Да и начались они не на Украине, а гораздо раньше», — пишет российский министр.

Он напомнил об инсценировках в сербском крае Косово и Метохия, знаменитой пробирке с якобы сибирской язвой госсекретаря США Колина Пауэлла на Совете Безопасности ООН и других.

В своей статье Сергей Лавров рассказал об украинском кризисе, интересах там Евросоюза и США, а также напомнил «западному альянсу» о том, что такое демократия на деле.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье главы МИД РФ для «Известий»:

«Об инсценировках как методе политики Запада»