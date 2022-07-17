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Премьер Польши Моравецкий признал наличие проблем с поставками угля

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Фото: Global Look Press/Peter Endig
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В ближайшее время польские потребители столкнутся с проблемой доступности угля. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.

Местные жители поинтересовались у главы правительства почему из трех складов угля работает только один и тот продает топливо по 2,9 тыс. злотых (около $620) за тонну. Хотя есть закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых (около $210) за тонну, который подписал президент Польши Анджей Дуда.

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«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать», — сказал Моравецкий.

При этом он отметил, что такого рода проблемы доходят до него.

По его словам, самая большая проблема в том, что «вообще нет угля в достаточном количестве». При этом он отметил, что уголь для печей в Польшу поставляли в последние годы из России.

«Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу», — добавил премьер.

По его прогнозам, с доступностью угля у Польши будет «много проблем в ближайшие недели, месяцы».

22 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

Ранее, 11 июня, депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества. 23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а процесс отказа от нефти завершится к концу 2022 года.

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