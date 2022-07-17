Власти Крыма заявили о безопасности региона для отдыха

Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает. Такое заявление в воскресенье, 17 июля, сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот», — отметил он в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, крымчане находятся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года.

Он подчеркнул, что до 2014 года жители региона всегда «ожидали гадости от украинской власти». Теперь же, как отметил глава крымского парламента, безопасность Крыма гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.

«Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать», — резюмировал Константинов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Киев неоднократно заявлял о намерении уничтожить Крымский мост, однако в минобороны Украины признавали, что строение исключительно охраняется и нанести по нему удар невозможно.

Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал в свою очередь самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.