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Пилот-победитель ралли «Шелковый путь» сравнил гонку с «Дакаром»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ралли «Шелковый путь» в классе грузовиков проходит в напряженной борьбе так же, как и «Даккар», однако конкуренция там более высокая, поделился в субботу, 16 июля, пилот экипажа-победителя «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

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«Победы не бывают легкими, и на «Дакаре» очень сложно. Может, там чуть повыше конкуренция, но и здесь тоже очень тяжело эмоционально и физически. Чем плотнее борьба и ближе финиш, тем сильнее возрастает напряжение», — рассказал он ТАСС.

Сотников также поделился впечатлениями от гонки. Он назвал маршрут очень насыщенным и добавил, что в Чечне и Дагестане «было сложно» с навигацией и температурой.

«Все ехали на терпении, машины страдали, никто не избежал технических проблем, в том числе и мы. Решающим фактором в этой гонке стала выносливость людей и машин», — подытожил Сотников.

Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением пилота Дмитрия Сотникова в четвертый раз стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь».

Маршрут гонки проходил через Астрахань, Грозный, Элисту, Волгоград, Липецк и Москву. Итоговый результат Сотникова составил 29 часов 57 минут и 15 секунд. В его экипаж входили также Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов.

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