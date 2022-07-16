Экипаж Сотникова в 4-й раз выиграл «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением пилота Дмитрия Сотникова в четвертый раз стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь». Об этом 16 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Маршрут гонки проходил через Астрахань, Грозный, Элисту, Волгоград, Липецк и Москву.

Итоговый результат Сотникова составил 29 часов 57 минут и 15 секунд. В его экипаж входили также Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов. Для Сотникова это четвертая победа в «Шелковом пути» после успехов в 2013, 2017 и 2021 годах.

Второе место занял еще один экипаж «КамАЗ-мастер» в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Богдана Каримова (31:12:48). Третьей стала белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», в которую вошли Сергей Вязович, Павел Гаранин и Виталий Мурылев (34:21:20).