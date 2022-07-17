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Украинские боевики обстреляли Еленовку в ДНР из артиллерии

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Украинские националисты обстреляли населенный пункт Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 16 июля, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:30 (время совпадает с мск. — Ред.) — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм», — рассказало представительство в своем Telegram-канале.

Кроме того, как добавило ведомство, в 23:45 по местному времени украинские радикалы нанесли еще один удар по Еленовке, выпустив по населенному пункту девять 152-мм снарядов.

Информация о пострадавших в результате происшествия не уточнялась.

Ранее в тот же день украинские радикалы обстреляли село Михайловка в ДНР. Обстрел был зафиксирован в 11:30 (время совпадает с мск). Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 122 мм. О погибших и пострадавших не сообщалось.

15 июля украинские боевики выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Новобахмутовка в Ясиноватском районе ДНР.

В тот же день стало известно, что за весь период вооруженных действий Украины общее число погибших в ДНР превысило 8,2 тыс. человек, из них 116 детей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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