Украинские военные выпустили 40 ракет из «Града» по Новобахмутовке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 июля, украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть ракет из РСЗО «Град».

10 июля военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как ВСУ наносят удары по Калининскому району Донецка.

В тот же день в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм из тяжелого вооружения. Обстрел произошел в 7:55 по местному времени. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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