Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ начали обстрел жилых кварталов Славянска для дискредитации ВС РФ
Мир
В Запорожье за помощь террористам и радикалам депортируют на Украину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни
Мир
На Украине заявили о прибытии британских РСЗО M270
Туризм
В Сочи начнут штрафовать нудистов
Мир
На Украине пообещали не использовать HIMARS для ударов по России
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения
Сюжет:

Украинские военные выпустили 40 ракет из «Града» по Новобахмутовке в ДНР

0
Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 июля, украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть ракет из РСЗО «Град».

10 июля военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как ВСУ наносят удары по Калининскому району Донецка.

В тот же день в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм из тяжелого вооружения. Обстрел произошел в 7:55 по местному времени. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022