За весь период вооруженных действий Украины общее число погибших в Донецкой Народной Республике (ДНР) превысило 8,2 тыс. человек, из них — 116 детей. Об этом заявили 15 июля в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике фиксирует нарушения украинской стороной прав жителей Донбасса, в том числе права на жизнь, безопасность, личную неприкосновенность и свободу передвижения», — отмечено на сайте ведомства.

Также, согласно данным за прошедшие семь дней, с 8 по 14 июля, в ДНР погибли 82 сотрудника силовых структур и 31 мирный житель. Кроме того, пострадали — 238 силовиков и 71 мирный житель.

В этот же день в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что с 17 февраля в ДНР погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей.

Кроме того, 11 июля стало известно, что три человека погибли и 39 пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Степано-Крынка в ДНР из установок HIMARS американского производства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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