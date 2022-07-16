Экс-посол Макфол рассказал о поддержке учеными США идей президента РФ

Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что многие американцы, включая ученых, поддерживают слова президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом он сообщил в беседе с интернет-изданием «Украинская правда» 14 июля.

«В США есть много людей, которые разделяют некоторые заявления Путина об Украине: «русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, да?» <…> Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — сказал он.

Как отметил Макфол, многие представители американского научного сообщества помнят, что две страны ведут свою историю с Древнерусского государства.

Российский лидер неоднократно подчеркивал важность русского языка для народов соседних с РФ стран. В статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной в июле 2021 года, Путин отметил, что новое руководство Украины, которое захватило власть в Киеве после госпереворота в 2014 году, попыталось перечеркнуть всё, что объединяло украинский и российский народы.

В статье российский президент отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности, и упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Путин назвал современную Украину целиком и полностью детищем советской эпохи, созданным во многом за счет исконно русскиx территорий.