Реклама
Прямой эфир
Мир
В Раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Мир
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Мир
Эр-Рияд собрался проинвестировать создание сетей 5G и 6G в США
Общество
По факту крушения Ан-2 на Кубани возбуждено уголовное дело
Мир
США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400
Сюжет:

Минобороны РФ показало работу САУ «Мста-С» в зоне спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России показало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса в субботу, 16 июля.

«Целеуказания, в основном, приходят от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Они нас корректируют. С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь. У нас отлично слаженный расчет. Поэтому у нас никаких проблем не возникает», — рассказал командир орудия САУ «Мста-С» Иван.

Военными целями орудия могут быть как ствольная артиллерия, батареи РСЗО, так и опорные пункты, пункты управления или танки противника.

15 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.

В этот же день Минобороны России представило видео выполнения боевых задач расчетами танков Т-72БЗ и боевых машин пехоты БМП-3 во время спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022