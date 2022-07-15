Минобороны РФ показало кадры работы танкистов во время спецоперации

Минобороны России 15 июля представило видео выполнения боевых задач расчетами танков Т-72БЗ и боевых машин пехоты БМП-3 во время спецоперации в Донбассе.

На опубликованных кадрах видно, как мотострелковая рота на БМП-3 вместе с приданным ей в усиление танковым взводом ведут огонь по укрепленным огневым позициям, на которых расположена боевая техника украинских неонацистов.

Экипажи БМП-3 выезжают из укрытия и делают несколько выстрелов, после чего уходят от огня противника, меняют позицию и наносят удар по скоплению живой силы и техники радикалов.

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в этот момент ведет разведку укреплений врага, откуда танк противника ведет огонь, и передает координаты на командно-наблюдательный пункт роты.

Танк Т-72Б3 затем выходит на огневой рубеж и ответным огнем уничтожает танк ВСУ. БМП-3 ведет огонь по опорному пункту танковой роты ВСУ и поражает его, что подтверждается средствами объективного контроля БЛА. Российские военные затем ведут огонь из противотанкового вооружения, уничтожая отступающую бронетехнику противника.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса. Установка работала по окопам и дотам противника, ее работу корректировали как с земли, так и с воздуха.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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