Байден встретился с Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом

Президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом в Джидде. Об этом 15 июля сообщило Саудовское информационное агентство.

«Его Королевское Высочество принц Мохаммед бин Салман бин Абдель Азиз, наследный принц и заместитель премьер-министра, и Его Превосходительство президент Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, провели сегодня заседание официальных переговоров во дворце Аль-Салам в Джидде», — рассказало издание.

Во время переговоров лидер США и саудовский наследный принц обсудили «отношения исторической дружбы» между странами, аспекты сотрудничества в ряде областей, а также пути противостояния вызовам на Ближнем Востоке и в мире, уточняет агентство.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

Газета Politico 11 июля отметила, что поездка президента США не поможет снизить цены на бензин в стране даже в том случае, если ему удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти.

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 12 июля выразил мнение, что визит Байдена может обернуться для него конфузом, потому что ему придется умолять саудитов об увеличении добычи нефти. Он считает, что успех маловероятен, так как в случае положительного ответа Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.