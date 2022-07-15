Курс евро упал ниже 57 рублей впервые с 4 июля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на вечер 15 июля.

По состоянию на 16:00 курс европейской валюты опускался до 56,995 рубля. Это произошло впервые с 4 июля.

Курс доллара при этом в течение нескольких часов торговался ниже отметки 57 рублей.

12 июля доллар торговался ниже уровня 58 рублей впервые с 5 июля, притом что после открытия сессии евро и доллар находились в районе 59,3 рубля.

15 июля аналитик Михаил Шульгин назвал факторы, влияющие на курс рубля. Он посоветовал обращать внимание на торговый баланс России, а также на динамику цен на углеводороды.

В тот же день эксперт Алексей Улитенко рассказал о двух способах ослабления рубля. По его мнению, курс отечественной валюты может быть ослаблен с помощью смягчения ограничений, введенных после начала спецоперации по защите Донбасса, либо с помощью наращивания доли импорта.

Он также обратил внимание на то, что курс доллара сейчас больше подвержен действию геополитической составляющей, нежели политической, и подчеркнул, что даже если ослабление рубля не произойдет, экономика России всё равно останется в профиците.

До этого, 8 июля, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей.