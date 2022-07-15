Во Франции назвали ошибкой выбор Запада идти по пути противостояния РФ
Западные страны допустили ошибку, встав на путь противостояния России. Об этом пишет журналист французского издания Valeurs Actuelles Арно Бенедетти.
Он отметил успех Москвы как в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, так и на дипломатической арене, указав, что введенные Западом против России санкции не принесли желаемых плодов, а наоборот, «обернулись против самих инициаторов».
«Западные политики ожидали другого развития событий, но они не понимают, что у Москвы есть стратегический тыл. Например, Китай, чей экономический вес показал, что США и Европа лишились центральной роли в новом миропорядке», — добавил Бенедетти 12 июля.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал выстрелом в легкие Европы, которая уже «начала задыхаться».
14 июля Еврокомиссия предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.
10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.
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