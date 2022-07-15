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Во Франции назвали ошибкой выбор Запада идти по пути противостояния РФ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Vincent Isore
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Западные страны допустили ошибку, встав на путь противостояния России. Об этом пишет журналист французского издания Valeurs Actuelles Арно Бенедетти.

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Он отметил успех Москвы как в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, так и на дипломатической арене, указав, что введенные Западом против России санкции не принесли желаемых плодов, а наоборот, «обернулись против самих инициаторов».

«Западные политики ожидали другого развития событий, но они не понимают, что у Москвы есть стратегический тыл. Например, Китай, чей экономический вес показал, что США и Европа лишились центральной роли в новом миропорядке», — добавил Бенедетти 12 июля.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Санкционную политику Евросоюза по отношению к России Орбан назвал выстрелом в легкие Европы, которая уже «начала задыхаться».

14 июля Еврокомиссия предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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