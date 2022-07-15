Автопроизводители из дружественных стран могут локализовать в РФ свою продукцию

Автоконцерны из дружественных стран могут локализовать в России свою продукцию вместо уходящих из страны автопроизводителей. Об этом 15 июля заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая в Госдуме.

«В автопроме вместо уходящих мировых автопроизводителей предлагаем локализоваться крупным игрокам из дружественных стран в партнерстве с российскими компаниями», — сказал он.

Говоря о проблемах с отдельными комплектующими по отечественным маркам, Мантуров заявил, что власти поддержат создание российской компонентной базы через специальную программу Фонда развития промышленности.

Также он допустил сокращение производства легковых автомобилей в России в 2022 году.

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — добавил он.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Так, 16 мая стало известно, что автоконцерн Renault передал свои российские активы государственным структурам с правом выкупа прежней доли. Издание The Japan Times 28 июня сообщило, что Nissan заморозит запуск производства на заводе в Санкт-Петербурге на шесть месяцев.

При этом председатель совета директоров «УК «ТрансТехСервис» и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев 15 марта заявил, что иностранные автопроизводители, которые ранее анонсировали прекращение поставок автомобилей в РФ или остановку локальных производств, хотят сохранить свой бизнес в стране.