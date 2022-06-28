Nissan в России не возобновит производство до октября 2022 года

Nissan заморозит запуск производства на заводе в Санкт-Петербурге на шесть месяцев. Такое решение было объявлено на ежегодном собрании японской автомобилестроительной компании. Об этом 28 июня сообщило издание The Japan Times. По данным японского издания, это связано с антироссийскими санкциями.

«Nissan заявляет, что рабочие проинформированы о приостановке производства в России и что автопроизводитель продолжит следить за ситуацией», — заявил генеральный директор компании, Макото Учида.

Напомним, что на заводе в Санкт-Петербурге Nissan собирал внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. По итогам мая 2022 года компания заняла 13-е место в России в списке ведущих автопроизводителей, реализовав на отечественном рынке 415 автомобилей.

«Известия» ранее уже сообщали, что некоторые иностранные автопроизводители готовы в ближайшее время возобновить производство своих автомобилей в России. Об этом заявил губернатор Калужской области, на чьей территории находятся сразу три иностранных автомобильных завода: «Фольксваген Груп Рус», «Вольво» и «ПСМА Рус».