Жителей Псковской области предупредили о сильных дождях

Сильные осадки ожидаются на территории Псковской области до конца суток 15 июля. По данным единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, местами возможны подтопления.

До конца дня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Пскова и Великих Лук. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Температура воздуха составил +17…+20 градусов.

Жителей региона просят сообщать о любых чрезвычайных ситуациях по телефонам 01 или 112.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах. В регион направлена группировка федеральной Авиалесоохраны.