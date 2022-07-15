Bloomberg узнал о намерении РФ создать эталонный сорт нефти

Правительство России разработало план по созданию национального нефтяного сорта в ответ на попытки Запада ограничить доходы страны от экспорта энергоносителя. Информация об этом появилась на сайте Bloomberg 14 июля.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к покупке нефти с целью достижения достаточных объемов продаж для установления ценового коридора в период с марта по июль 2023 года», — сказано в документе.

Издание сообщает, что два российских чиновника подтвердили им эту информацию. По словам одного из собеседников, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон нефти.

По данным американского агентства, план РФ «находится на ранней стадии».

В июне Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский лидер тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.