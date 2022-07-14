Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них

Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких российских физических лиц. Об этом 14 июля сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, в отдельных случаях основания для включения в санкционные списки оказались слишком слабыми. Также юридическая служба Совета Европы обнаружила, что иногда ограничения обосновывались неверной или устаревшей информацией. В связи с этим ведомство признало, что рестрикции могут быть сняты.

Речь может идти о примерно 40 россиянах. 30 из них подали в суд на Совет Европы с требованием исключить их из санкционных списков, еще десять обратились напрямую с просьбой вычеркнуть их имена.

Всего с начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз ввел персональные санкции против 1158 граждан России. 30 из них были охарактеризованы как олигархи.

Источники Bloomberg сообщили имена трех предпринимателей, которые пытаются оспорить решение о санкциях. Это основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и основной акционер «Металлинвеста» Алишер Усманов.

Однако Евросоюз, по информации агентства, также планирует добавить в санкционный список 50 физических и юридических лиц из России в рамках седьмого пакета рестрикций. Туда же будет включено эмбарго на золото и ужесточены уже существующие ограничения.

8 июня адвокаты бизнесмена Романа Абрамовича заявили, что намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Аналогичные иски подали еще несколько бизнесменов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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