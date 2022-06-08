Times сообщила о попытках Абрамовича оспорить введенные против него санкции

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Соответствующие юридические документы направлены в управляющие органы ЕС, сообщает в среду, 8 июня, газета The Times.

Сторона защиты расценивает санкции как «акт дискриминации», основанный на ложных утверждениях близости бизнесмена к правительству России.

«Господин Абрамович приобрел свое состояние до того, как Владимир Путин стал президентом, и ранее отрицал и оспаривал ложные обвинения в отношении финансовых связей с российским правительством», — цитирует издание один из направленных в Брюссель документов.

В них же указывается, что бизнесмена не следует считать ведущим донором российского государства, учитывая тот факт, что он входит в список 25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании и платит там налогов больше, чем в России.

Газета отмечает, что заявление Абрамовича также сопровождается письмом главы украинской делегации на мирных переговорах с РФ Давида Арахамии. Он указал на то, что Абрамович содействовал переговорному процессу. В частности, при его участии были достигнуты договоренности по гуманитарным коридорам, по ним затем были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей.

Бизнесмен 10 марта был включен в санкционный список Великобритании. Его активы были заморожены, физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства запретили проводить с Абрамовичем любые сделки. А 15 марта рестрикции против него ввел Европейский союз.

Как заявила в марте глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Лондон не будет снимать санкции, введенные против российских бизнесменов. Она также добавила, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший лондонским футбольным клубом «Челси», никогда не сможет вернуться в Великобританию.

Тогда же, в марте, представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона заявил, что британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения внешней политики РФ.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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